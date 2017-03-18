金銘之聲開台 要讓金門聲名遠播
銘傳大學金門分部今天宣布「銘聲廣播電台」開台了。銘傳表示，金門天空多一個可以把金門名聲遠播的FM88.3「金銘之聲」，未來目標是成立金門網路電視台。
銘傳大學金門分部今天舉行60週年校慶暨分部成立5週年慶祝大會，大會中特別的是調頻實習電台開台儀式，由校長李銓與金門縣政府教育處長李文良、金門縣議員唐麗輝、許玉昭等人共同剪綵。李銓隨後帶領來賓參觀電台。
銘聲電台邀請曾在ICRT任職的莊克仁擔任台長。莊克仁表示，實習電台現正在試播中，預計4月中旬可取得廣播執照，正式開播。
銘傳大學表示，設在台北校本部的銘傳之聲廣播電台，在民國87年10月因應廣播潮流，轉型為社區廣播電台，同學透過電腦網路24小時播音，功效與商業電台並駕齊驅。金門校區成立後，因為設有傳播相關科系，學校隨即申設廣播電台。
105年3月，銘傳金門分部獲得國家通訊傳播委員會同意，取得實習廣播電台架設許可及頻率指配。讓金門天空多一個可以把金門名聲遠播的金銘之聲FM88.3。
銘傳金門分部表示，金銘之聲取得架設許可後，去年12月9日完成招標，12月16日廠商進駐勘察。歷經整地挖、機裝埋設接地極、灌漿、配營布訊號線，矗立鐵塔及設備定位，組裝天線及播音測試，今年1月20日完成驗收，正式成為金門大眾傳媒的一員。
銘傳大學調頻實習電台開播以後，分部傳播與觀光學系的學生都可以進入電台實習，學習廣播實務，更可以在空中服務金門民眾。1060318
(中央社)
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