新片看板 美女與野獸尬白蟻
迪士尼動畫真人版電影「美女與野獸」，迎戰金鐘影帝吳慷仁主演「白蟻－慾望謎網」、中國大陸導演韓寒編導「乘風破浪」及香港演員錢小豪再度領軍抓殭屍的「救殭清道夫」。
1.美女與野獸（Beauty and the Beast）改編迪士尼經典動畫推出真人版電影，英國女星艾瑪華森（EmmaWatson）飾演女主角「貝兒」，戀上「野獸」丹史帝文斯（Dan Stevens），描述「貝兒」與父親相依為命，父親離家後被遭人詛咒的野獸囚禁，「貝兒」代父被囚，兩人朝夕相處，愛苗也逐漸滋長。
2.白蟻－慾望謎網（White Ant）是導演朱賢哲首部劇情長片，演員吳慷仁、鍾瑤、于台煙主演，吳慷仁飾演偷女性內衣的戀物癖男子「白以德」，描述女大生與同學無意間拍到「白以德」偷女性內衣褲畫面，肉搜找出住處後，將影像光碟寄去示警恐嚇，看似見義勇為的舉動，卻成為一發不可收拾的慘劇。
3.乘風破浪（Duckweed）是中國大陸導演韓寒編導，演員鄧超、彭于晏、趙麗穎、董子健、金士傑主演，歌手李榮浩助陣，描述賽車手「阿浪」認為父親「阿正」從未理解過他的職業與生活，一場意外讓他從2022年回到1998年，認識年輕「阿正」，進入父親的青春。
4.救殭清道夫（Vampire Cleanup Department）描述看似平凡的清道夫們，一到晚上就化身殭屍獵人，各個身懷絕技；演員錢小豪、邵音音、林明禎、蔡瀚億等人演出，拍攝殭屍片31年的錢小豪再度領軍抓殭屍，飾演捉殭特別組織VCD隊長，帶領組員對抗邪惡勢力。1060318
(中央社)
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