素顏太美！Ella卸貨倒數 竟找嘸孕肚
陳嘉樺（Ella）結婚4年多，終於懷有老公賴斯翔愛的結晶，懷孕8個多月的陳嘉樺，將在4月產下兒子「勁寶」，夫妻倆都很期待寶寶出生，而今（18日）Ella曬出素顏照，秀出纖細身材，就連8個多月的孕肚也離奇消失，完全看不出來她是個孕婦！
隨著勁寶出生時間逼近，Ella停工待產外，也和老公開始準備產後用品，並趁著今天的好天氣外出，Ella頂著素顏、打扮隨興，身穿牛仔褲、T恤搭配大衣，對著鏡頭俏皮擺出多種POSE，身材纖細的她，竟連孕肚都看不出來，Ella也得意說：「美到逆天，美到無法無天，美到分手還說愛你，美的我趁著美的天氣，美美的上班去」。
即將卸貨的Ella也不忘向寶寶喊話：「勁寶我們下個月見」，Ella美照引來辰亦儒直呼：「好潮之不像孕婦的孕婦」，由於Ella乍看之下根本不像孕婦，網友更是直問：「妳的肚子呢？真的不像孕婦~太漂亮了」。
(中時電子報)
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