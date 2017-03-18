艾莉絲曾遭日尪狠拒行房 「但妳會出聲！」
艾莉絲2011年與交往兩個月日本老公荒木留以閃婚，育有一女，昨(17日)晚間，艾莉絲閃電宣布早在2015年就和丈夫在日本辦妥離婚手續，主因是「雙方在文化上差異、個人職業身份上的隱私問題」，而艾莉絲先前就曾透露，老公固執重形象，生下女兒後，荒木因不想被女兒聽到夫妻倆嘿咻，拒絕和艾莉絲在家裡炒飯。
艾莉絲早先曾在《康熙來了》大談與日本老公婚姻生活，女兒出生後，荒木曾來找她討論兩人之後要在哪裡嘿咻，艾莉絲起初不解，回答「在家裡啊」，沒想到卻被荒木打槍，因女兒就在隔壁房間，艾莉絲建議只要關門就好，荒木竟表示：「但妳會出聲音啊！」否決她意見。
而艾莉絲先前便透露，兩人婚後曾為倒垃圾問題大吵，艾莉絲還被氣到離家出走3天，且荒木相當重視形象和服裝，有次艾莉絲下樓買咖啡，簡單套了件帽T與圍巾就準備踏出家門，沒想到被老公攔下，要她解釋一下自己為什麼這樣穿，可見夫妻倆一人個性嚴謹、一人崇尚自然，生活摩擦多，最終因文化差異決定離婚。
(中時電子報)
關鍵字：艾莉絲
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