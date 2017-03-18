台南成功國中裁併改國際學校？家長不滿

我要評比

台南成功國中傳出將遭裁併，惹來家長不滿。(曹婷婷攝)

台南市北區成功國中學生這學期僅剩105名學生，傳出市府有意將其併入延平國中，並計畫將校地交給某所科大開辦國際學校之用，引起家長質疑遭蒙在鼓裡，對此，台南市教育局長陳修平表示，現正朝2校合併而努力研議中，一定會依程序事前做好溝通，至於外傳某科大有意在成功國中設置國際學校，尚在評估中，並未定案。

成功國中整併到延平國中議題討論多時，一直沒有結論，近日又傳出教育局已決定要裁併成功國中，而且有某私立科大已打算利用成功國中設置國際學校，造成老師、家長不滿。

教育局強調，全案都還在討論階段，一旦計畫明確，就會跟學校溝通，也會妥善處理學生受教權與老師權益。

(中時)