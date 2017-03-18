花蓮國際郵輪停靠 逐年減少

巴哈馬籍的「卡莉多麗號」今天上午搭載80名觀光客前來花蓮。（張祈翻攝）

今年第一艘申請花蓮港靠泊的豪華郵輪「卡莉多麗號（Caledonia）」，上午帶來80名觀光客將前往太魯閣等地旅遊，平均每人每日最低艙房費用達500英鎊，折合新台幣約2萬元，屬高價位郵輪，預計傍晚離港，前往基隆港靠泊。

巴哈馬籍的「卡莉多麗號」郵輪與一般動輒上千間客房的郵輪不同，船身僅90公尺，只有57間豪華艙房，採取一對一的服務，這趟船上載有80名旅客，光是服務人員就有79人。

花蓮擁有國際知名景點，雖多次被高端郵輪公司相中作為停靠港，注入不少國外頂級旅客，但申請泊靠花蓮港的國際觀光郵輪數量卻逐年減少，2015年達到高峰，全年有18艘次，觀光客達4萬餘人；去年起國際觀光郵輪申請靠泊出現減少趨勢，減少至11艘次，今年已申請僅剩9艘次。

花蓮港務公司回應，除了與縣府配合招商，提升周邊環境設施，儘量提高能見度，尤其花蓮擁有國際知名的觀光景點，對遊客仍有一定吸引力，其中停靠申請數量還是屬於郵輪公司當季主打路線，雖目前僅有9艘，因花蓮港船期並未滿載，未來仍有機會增加。

(中時)