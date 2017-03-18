花蓮國際郵輪停靠 逐年減少
今年第一艘申請花蓮港靠泊的豪華郵輪「卡莉多麗號（Caledonia）」，上午帶來80名觀光客將前往太魯閣等地旅遊，平均每人每日最低艙房費用達500英鎊，折合新台幣約2萬元，屬高價位郵輪，預計傍晚離港，前往基隆港靠泊。
巴哈馬籍的「卡莉多麗號」郵輪與一般動輒上千間客房的郵輪不同，船身僅90公尺，只有57間豪華艙房，採取一對一的服務，這趟船上載有80名旅客，光是服務人員就有79人。
花蓮擁有國際知名景點，雖多次被高端郵輪公司相中作為停靠港，注入不少國外頂級旅客，但申請泊靠花蓮港的國際觀光郵輪數量卻逐年減少，2015年達到高峰，全年有18艘次，觀光客達4萬餘人；去年起國際觀光郵輪申請靠泊出現減少趨勢，減少至11艘次，今年已申請僅剩9艘次。
花蓮港務公司回應，除了與縣府配合招商，提升周邊環境設施，儘量提高能見度，尤其花蓮擁有國際知名的觀光景點，對遊客仍有一定吸引力，其中停靠申請數量還是屬於郵輪公司當季主打路線，雖目前僅有9艘，因花蓮港船期並未滿載，未來仍有機會增加。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。