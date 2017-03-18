新竹市長盃羽球賽 逾千人參加

新竹市市長盃羽球錦標賽本登場。（徐養齡翻攝）

參賽人數逾千人。（徐養齡翻攝）

新竹市市長盃羽球錦標賽本周末登場，18日一早在三民國小、國中舉行，參賽人數逾千人，總隊數達420隊，均為歷史之最。

參賽隊伍中，新竹國小羽球隊由前羽球委員會主委陳寬銘與文化大學體育系教練陳政雄父子合力帶隊，持續訓練6年之久。上午訓練由陳寬銘協助，下午由交大財資系羽保生于萱協助課後訓練，陳政雄教練協助假日及寒暑假的指導，上屆市長盃新竹國小也取得優異的成績，更期待本屆賽會能再次突破佳績。

(中時)