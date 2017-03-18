40多歲男子騎車自撞 送往亞東醫院急救

40餘歲男子今（18日）騎機車行經三峽大學路時，不明原因自撞停在路邊的轎車，當場人車倒地，騎士右上眉毛有撕裂傷，救護車趕到時，男子意識不清，緊急將他送往亞東醫院急救，詳細事發經過待警方進一步釐清。

(中時)