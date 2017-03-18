小黃運將日夜顛倒 暴肥20公斤就醫

台中市一名計程車司機每天長時間久坐開車，生活日夜顛倒，常以超商食物果腹，1年半的時間體重急速增加20公斤，出現嚴重內分泌失調及新陳代謝問題，尋求就醫調理中。

台中市蓮樺中醫診所中醫師林育誠最近收治一名計程車司機，他說，這名運將因為白天競爭太激烈，只好從下午4、5時工作到凌晨6時，每天平均工作13到14個小時。

林育誠表示，患者日夜顛倒及長時間久坐，加上夜間工作經常以便利商店的食物果腹，一段時間後出現嚴重內分泌失調及新陳代謝問題，在1年半內體重從70公斤增加到90公斤，因而前來就診，目前他正為運將以每週1公斤的速度減重治療及調理身體中。

他分析指出，患者從每天下午4、5時開始工作到凌晨6時收工，生活不正常，日夜顛倒不說，還經常以便利商店的食物，及夜市燒烤、辣的、炸的食物果腹，長期的生活方式導致嚴重的內分泌失調，錯誤的飲食習慣則導致脂肪代謝問題及腸胃問題，另外，患者的皮膚癢疹（蕁麻疹）經常發作，喝到熱湯尤甚，也有軟便或大便不成形等問題。

林育誠認為，患者的根本問題是出在工作、生活日夜顛倒，生理時鐘紊亂，加上飲食無法照正常的三餐時間，飲食內容不健康、營養也不均衡，才會出現體重暴增及多病齊發的問題。

他說，日夜顛倒在門診上還容易見到自律神經失調、腸胃問題、心血管疾病、睡眠障礙等，長久保健之道是改換工作，如果短時間無法改換工作，至少要養成吃飯定時定量、營養均衡及睡眠充足，否則就算賺到了金錢，卻會失去健康，損失將會更大。1060318

(中央社)