怕嗎？核災福島2020東京奧運有棒壘球比賽

我要評比

6年前發生核災的福島，將是2020東京奧運棒壘球比賽場地之一。(中時資料照)

日本福島2011年311大地震引發核災，至今仍是「禁地」，不過，這裡將是2020東京奧運棒壘球的比賽場地之一。

日本奧運籌委會主席森嘉朗正式宣布這個訊息，確定2020年東京奧運的棒壘球比賽，至少會在福島舉辦1場比賽，同時已獲得國棒壘球總會的同意。

森喜朗指出，將福島列入棒壘球比賽場地，主要是要告訴世人，日本已從2011年的大地震走出來。

只是世人對福島核災所引發的幅射仍有陰影，在這裡比賽難免心裡會毛毛的。

(中時電子報)