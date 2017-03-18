肩痛不要拖！關節沾黏就變「五十肩」(圖/康健雜誌提供)

手臂抬不起來、內衣扣不到，連梳頭、伸手拿東西都樣樣難？當心五十肩找上你！事實上，五十肩在復健科領域中，有很明確的定義，又叫做「冰凍肩」，是指肩關節發生沾黏，導致整個肩膀活動的角度受限，而且可能伴隨程度不一的疼痛。

「五十肩」不是只有50歲的人會發生，也不是肩膀痛了就是五十肩。大部分的肩膀痛是因為肌肉或肌腱的發炎，也就是因為不正確的動作而拉傷了肩膀，會讓我們在某幾個特別角度的動作痛到想掉眼淚。但要特別注意的是，因為肌腱發炎所產生的疼痛，會讓很多人刻意去避免動到受傷的肩膀，結果反而使 關節慢慢沾黏，最後還是演變成五十肩。

常見的2大症狀

1.肩膀持續疼痛：提重物、外力創傷、或運動不慎扭傷肌肉，都會引起肩關節疼痛，如果休息幾天後，疼痛並沒有逐漸緩解，就要注意。

2.夜間無法側睡：晚上睡覺時，無法朝疼痛側手臂方向側睡。

有上述情形，應該及早找復健科或骨科醫生檢查，以免發生肩關節沾黏惡化，往後動彈不得。

◎誰容易得？

五十肩常見於中年婦女，因為許多家事需要用到手臂上舉的動作，肩關節使用過度而發生病變。另一種情況是肩關節受傷之後，因為怕痛而不敢活動所導致。

在某些特定族群也容易發生五十肩，例如：糖尿病患者、甲狀腺疾病患者、頸神經根病變（骨刺或是椎間盤突出壓迫頸神經）患者、還有接受心臟手術、乳癌手術、以及脊椎手術後的患者。

面對前來求診的五十肩患者，醫生除了會詳細詢問是否肩膀曾經拉傷或撞傷之外，還會考量是不是有一些潛在的內科疾病，或者曾經接受過相關的手術。同樣的，如果我們本身已經是糖尿病或是甲狀腺疾病的患者，或是醫生曾經告訴我們頸椎有長骨刺壓迫到神經，我們都應該用更積極的心態去面對與接受治療。

◎居家的五十肩復健運動

．肩關節運動： 訓練肩關節內轉及外轉的運動，增加柔軟度。

居家的五十肩復健運動(圖表/康健雜誌提供)

1.右手上左手下，抓住一條毛巾在背後，上下拉動毛巾10次。

2.再換左手上右手下，上下拉動毛巾10次。

．手指爬牆運動：藉由漸進的爬牆運動，慢慢伸展沾黏的肩部軟組織。

居家的五十肩復健運動(圖表/康健雜誌提供)

1.面對牆壁，將患側的手指沿著牆面慢慢向上爬，直到極限為止。

2.側對牆壁，手心朝壁，將患側手指沿牆面慢慢向上爬，到極限為止。

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(中時電子報)