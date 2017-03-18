UBA》文化挑戰3連霸 鄭慧芸：盼球員把握舞台表現

文化大學陳薇安攻下17分，率隊打下冠軍賽門票。（大專體總提供）

尋求UBA女子組3連霸的文化女籃，本屆再度以全勝戰績搶下預賽頭號種子，今準決賽遭遇佛光大學，儘管一度在第一節尾聲陷入落後，但次節立即回神，終以90比52輕取佛光，順利取得冠軍賽門票，連霸目標只差一步。

奪冠或連霸雖是文化本屆課題，但教練鄭慧芸卻不願球員拘泥於連霸次數，「我們練得那麼辛苦，連霸只是目標，就算拿下冠軍，還有太多事情要做。」她強調，球員未來要持續提升，甚至要進入國泰女籃在WSBL奔馳，還需要更多努力，而如今UBA是她們唯一舞台，應該更要盡情表現自己。

UBA與WSBL切割後，文化陣中目前只有林育庭、鄭伊秀與韓雅恩，因U19國手條款，能同時在兩個聯賽出賽，其餘球員包括淡商與永仁在HBL封后班底，只能在UBA出賽，鄭慧芸說：「UBA就13場比賽，我們都練得那麼多，在球場上更要細心點。」

文化此役開局就拉出13比2優勢，但換上替補陣容後，卻被反打15比2，首節打完反以2分落後，鄭慧芸強調，關鍵不只是贏球，而是要透過表現，來展現文化是不同層級的球隊，「不然你憑什麼打國際賽、世大運。」

文化小將練球都有機會與國泰學姊切磋，小將用速度拚學姊的經驗，鄭慧芸強調，這對雙方都有幫助，文化能透過速度來做好防守，她說：「我知道她們在國、高中都很會攻，但我要看防守，她們都把防守練到下意識動作了，在場上不該忘記。」

文化順利取得冠軍賽門票，無論決賽對手是誰，鄭慧芸強調，準備是為了球隊準備，不會刻意要求球員去在意連霸數字，而是打出訓練成果，去打好每一場球。

(中時電子報)