史豔文47周年 傳藝特展到年底
國立傳統藝術中心從今天（18日）起舉辦「傳奇話世紀、金光耀傳藝」金光布袋戲史豔文47周年傳奇特展，第一代到第五代的史豔文，今天齊聚一堂現身傳藝，讓戲迷大開眼界，特展展出40尊金光布袋戲電視本尊木偶、介紹布袋戲演進史，展出將持續到今年底。
金光多媒體董事長黃立綱透露，祖父黃海岱在80、90年前創作的角色史豔文，原本名字稱作「史炎雲」，交到父親黃俊雄手上時，因覺得名字太陽剛，才改為史豔文，47年前史豔文開始登上電視演出。
黃立綱指出，第一代史豔文非常小隻，五隻手指頭就可操作，父親改革後又因應電視拍攝，史豔文愈來愈大，操作也更加複雜，第五代長高到100多公分，而史豔文能不被時代淘汰，就是「包容」的精神。
他解釋，布袋戲講著台語，穿著中國服飾，有時配的是美國音樂，種族融合其實就是一種包容的象徵，不被時代淘汰就是求新求變、與時代互動，「未來的史豔文會盡量上facebook打卡。」
全聯善美的文化藝術基金會執行長李昱駪表示，傳藝希望能作為傳統藝術的先進、工作者、工藝師的平台，希望更多戲迷與年輕學子參與。基金會也表示，五代同堂的史豔文只有在今天展出，但如果後續有相關活動，仍有機會讓史豔文們再度現身傳藝。
(中時)
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