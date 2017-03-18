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台北和牛料理激戰 老饕最哈「這塊肉」！

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吽燒肉主推澳洲A9+和牛、美國Prime級特選牛肉、溫體豬雞肉等肉品外，還有採預約制的深海劍旗魚、鮪魚下巴、胭脂蝦等隱藏版菜單。
吽燒肉主推澳洲A9+和牛、美國Prime級特選牛肉、溫體豬雞肉等肉品外，還有採預約制的深海劍旗魚、鮪魚下巴、胭脂蝦等隱藏版菜單。(圖/簡怡欣攝)
Buffet頂級和牛任你吃！
Buffet頂級和牛任你吃！炙燒和牛握壽司。(圖/美福大飯店)

親友聚餐、周末約會哪裡去？台北餐飲精緻化，傳統吃到飽、燒肉不夠看，業者頻頻推出頂級食材吸客。和牛是近期餐飲界肉食系饕客最哈的鮮肉，樂軒澳洲和牛專門店有能吃到多部位的和牛拼盤，美福彩匯餐廳更祭出和牛吃到飽，讓肉食系男女「唇唇欲動」，而市民大道的吽燒肉則推出同等級優惠價的和牛燒肉，讓香港觀光客來台也要朝聖一回。

台北和牛料理激戰，推吃到飽、拚桌邊服務。(圖/簡怡欣攝)
台北和牛料理激戰，有業者推吃到飽，也有業者拚親民價格、桌邊服務。(圖/簡怡欣攝)
和牛肋眼排精華部位上蓋肉是老饕們最哈的部位，軟嫩多汁。
和牛肋眼排精華部位上蓋肉是老饕們最哈的部位，軟嫩多汁。(圖/簡怡欣攝)
挑戰台北高檔牛排館，樂軒和牛專門店開賣
樂軒標榜只供應9+級的澳洲純種和牛，且有12種部位。(圖／本報系資料照/姚舜攝)
超殺Buffet 美福彩匯餐廳推和牛吃到飽
〈炭烤蔬果和牛捲〉藉蔬菜和水果以中和去化和牛的油膩，並增加爽脆口感。（圖／美福大飯店）

台北精緻料理市場打得火熱，新竹日式燒肉品牌吽燒肉也跟著搶進台北頂級和牛市場，結合和風燒肉與西餐紅白酒文化，打造號稱全台首家工業風燒肉，主推澳洲A9+和牛、美國Prime級特選牛肉、溫體豬雞肉等肉品外，還有採預約制的深海劍旗魚、鮪魚下巴、胭脂蝦等隱藏版菜單。

和牛肋眼排整塊放上炭火翻烤，烤熟後分切以鎖住肉汁，先吃帶有嚼勁的肋眼心，精華部位上蓋肉則是老饕們最哈的部位，軟嫩多汁。且特別的是，店家並不提供燒肉沾醬、不長時間醃製肉品，厚切和牛、松阪豬吃原味，薄切肉品會於客人點餐後淋上用蘋果泥、白味噌、雞大骨等自調醬料，美味程度讓同桌的正妹都想知道「如何這麼柔嫩的秘訣」。

大人系燒肉價位從2,000元起跳不等，而吽燒肉售價較同等級燒肉店品質便宜2到3成，單人平均消費約800到1,000元，營業至今近3個月業績成長可觀，吸引不少家庭、聚會上門，其中有5成是海外顧客。此外，業者今年底也預計推出精緻燒肉新品牌，搶進東區巷弄燒肉。

(中時電子報)

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關鍵字：台北和牛燒肉聚餐吃到飽牛肉燒烤
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