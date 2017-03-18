世界足球高爾夫巡迴賽台灣站 4/22登場

台灣足球高爾夫聯盟繼2月1日獲得國際足球高爾夫總會核准成為亞洲地區第5個正式會員國後，又通過審核舉辦2017世界巡迴賽台灣站賽事，首場100積分賽4月22日在台北木柵福德坑環保復育公園登場。

台灣足球高爾夫聯盟(Taiwan FootGolf Federation, TFG)通過國際足球高爾夫總會(Federation for International FootGolf, FIFG)審核舉辦的2017世界巡迴賽(FIFG FootGolf World Tours)台灣站賽事，首場FIFG 100積分賽冠軍可取得世界排名賽寶貴的100點積分，再依名次遞減。

台灣足球高爾夫聯盟創會會長王筱薰表示，足球高爾夫(FootGolf)是一項融合高爾夫和足球的新興運動，規則和場地均與高爾夫相似，每場賽事要踢18洞，球場上沒有球門，換成直徑21英吋的「球洞」，每洞約在70至220碼，總標準桿數一般訂為72桿，球員要用「腳踢」代替「桿擊」，盡可能用最少的「桿數」把足球踢進球洞裏。

這項運動不需要擁有很高的足球技術，只要能把球往前踢，就能玩出趣味，但是要踢得好卻不容易，球踢得遠不見得就會贏，因球場不是平的，必需擁有良好的觀察與判斷能力，掌握球場的地形地勢與風向，避開沙坑水塘等等障礙物，才能取得好成績。凡是有意參加排名賽者，不分年齡、性別和國籍，只要居住在台灣地區並向台灣足球高爾夫聯盟成登錄即可。賽後出爐的全國排名，成年球員所得積分將列入國際足球高爾夫總會的世界排名，與全球10000名參賽選手同爭高下。

FIFG今年整合了歐州與美國巡迴賽, 創辦了2017世界巡迴賽並推出全新的世界積分排名制度，預計全球將有10000名球員參與，吸引了多位前職業足球選手與高爾夫好手參加，幾位前FIFA世界盃名將也紛紛加入角逐，台灣在TFG(台灣足球高爾夫聯盟)的努力下，也將由4月22日的台灣公開賽(2017 Taiwan FootGolf Open)為2017全國排名大戰揭開序幕，今年預計辦理3至4場排名賽事，再由年度積分決定2017總冠軍。

本屆台灣公開賽將分為正式排名組(限登錄球員)與體驗組，依照國際總會規定，完成正式登錄的球員才可參與國際與台灣積分排名，台灣球員必需向TFG申請登錄，表現優秀的球員有機會入選中華隊，於正式國際賽事代表台灣出賽，或是由聯盟推薦參與各國舉辦之世界巡迴賽。

這次公開賽特別提供球員申請臨時登錄，完成申請就可與已登錄球員正式角逐台灣冠軍；賽事主辦方另外設立了一個挑戰組，只要事先報名就可免費踢3至9個洞，體驗足球高爾夫的魅力。1060318

(中央社)