25歲算中年？聯合國定義讓陸網民崩潰
中國大陸社群平台微博最近掀起「92後已經是中年人」的討論話題。根據聯合國官網定義，「青年」是指介於15歲與24歲之間的族群，讓許多大陸1992年後出生的網民在網上大嘆「老了」。
1992年出生的族群今年正好邁入25歲，跨越了聯合國定義的「青年」階段。對此，許多「92後」（1992年後出生）的大陸網民在網上大嘆「中年危機來了」。
對此，有人製作圖集自嘲，1992年出生的人如今「談戀愛太晚、結婚太早、賺錢太難、花錢沒有、玩耍沒時間、看書看不進去、和『80後』在一起太嫩、和『00後』在一起太老」，大嘆「這突如其來的心塞（心情鬱卒）是怎麼回事」。
此外，許多大陸網民也紛紛留言大吐「苦水」，有人說，「身為94（1994年出生）老阿姨，看來要多去跳跳廣場舞了，指不定能碰見合適的呢」。還有1987年出生的網友直呼「87的我算什麼？老年嗎？」1060318
(中央社)
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