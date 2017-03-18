關淑怡大鬧飯店 傳斷電關密室內

關淑怡傳在酒店被斷電。（圖／達志影像）

香港歌手關淑怡日前被指在大嶼山酒店餐廳大吵大鬧，甚至還傳她出手攻擊工作人員，導致她被捕，儘管同日獲釋，可她仍繼續下榻該酒店，但酒店方面希望她能離開，沒想到傳出至今她都沒有動靜；不過有知情人士爆料，表示酒店斷她房內冷氣，盼能讓她自行離去。

關淑怡在傳出大鬧酒店後，被捕後仍返回同家酒店，但有酒店住客向香港《蘋果日報》爆料，指酒店採取「進一步」行動，斷她房內冷氣，加上酒店窗戶都是密閉設計，因此房內形同「密室」悶熱不已。

原先看似不願離去的關淑怡，也被指出在今早離開原來房間，但只是換至另一間房，但詳情不清楚，疑似是有人幫她另租了月租房。

(中時電子報)