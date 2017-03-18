至少5個？ 土國總統籲在歐僑民「增產報國」

土國總統艾爾多安呼籲旅歐僑民應「增產報國」！（圖/美聯社）

近日來因多名部長訪歐途中遭攔阻且禁止入境，讓土耳其與歐盟（EU）多國關係再生芥蒂，土國總統艾爾多安（Recep Erdogan）今日在西北省份演講時呼籲，所有旅居歐洲的土耳其僑民應「增產報國」，每戶至少生5名子女，讓土裔在歐洲的勢力日漸強大。他認為，這是僑民對於自身的保障，也是讓土耳其對歐洲影響力再度強大的關鍵。

據今日俄羅斯（Russia Today）報導，土耳其強人總統艾爾多安再出狂言，繼先前多名部長藉訪歐名義，赴歐盟各國向土裔僑民拉票被拒絕入境後，今日在埃斯基謝希爾（Eskisehir）演講時，對旅歐的土國僑民呼籲，「所有僑民都應該增產報國，只要每戶人家都至少生5名以上的子女，不久後，歐洲國家將不敢再對我們歧視或有所不公，更會讓土裔的勢力在歐洲再次強大！」已手握大權的艾爾多安，近日將再次舉行憲法公投，一旦通過，他將再被賦予更龐大的權力，恐讓土國的媒體自由度與反對聲音更受打壓。

土耳其將再次舉行修憲公投，圖為反對派高舉反對標語。（圖/美聯社）

穿著各民族服裝支持總統艾爾多安的民眾。（圖/美聯社）

第二次世界大戰後，包含德國、荷蘭在內的西歐國家，大量引入土耳其工人填補國內勞動力短缺，隨著時間的推移，多數的土國勞工在當地落地生根，據官方統計資料顯示，至少有550萬名土裔僑民旅居國外，甚至成為德國第二大族群。然而隨著恐怖攻擊興起，讓信仰伊斯蘭教的土耳其人在歐洲同樣倍受歧視，不少在歐洲當地出生長大的移民二三代，仍經常被視為外來者或恐怖份子的同路人，引發多次抗議。

2003年出任總理、2014年當選總統的艾爾多安，不斷透過各種修憲的方式，逐漸擴張自己的權力，甚至於去年7月在首都安卡拉（Ankara）爆發軍人政變，雖迅速被平定，但仍讓他得以發布戒嚴令，加強對社會、媒體和輿論的控管。即將舉行的修憲公投，一旦通過後，將賦予艾爾多安任意宣布戒嚴、任命部長與政府官員，以及解散國會的龐大權力，這讓反對派完全不能接受，並將杯葛到底。

(中時電子報)