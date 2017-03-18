中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

至少5個？ 土國總統籲在歐僑民「增產報國」

中時電子報
點閱43
我要評比
10/10
Recep Erdogan
土國總統艾爾多安呼籲旅歐僑民應「增產報國」！（圖/美聯社）

近日來因多名部長訪歐途中遭攔阻且禁止入境，讓土耳其與歐盟（EU）多國關係再生芥蒂，土國總統艾爾多安（Recep Erdogan）今日在西北省份演講時呼籲，所有旅居歐洲的土耳其僑民應「增產報國」，每戶至少生5名子女，讓土裔在歐洲的勢力日漸強大。他認為，這是僑民對於自身的保障，也是讓土耳其對歐洲影響力再度強大的關鍵。

人民不挺 軍隊潰敗 土耳其 政變落幕

據今日俄羅斯（Russia Today）報導，土耳其強人總統艾爾多安再出狂言，繼先前多名部長藉訪歐名義，赴歐盟各國向土裔僑民拉票被拒絕入境後，今日在埃斯基謝希爾（Eskisehir）演講時，對旅歐的土國僑民呼籲，「所有僑民都應該增產報國，只要每戶人家都至少生5名以上的子女，不久後，歐洲國家將不敢再對我們歧視或有所不公，更會讓土裔的勢力在歐洲再次強大！」已手握大權的艾爾多安，近日將再次舉行憲法公投，一旦通過，他將再被賦予更龐大的權力，恐讓土國的媒體自由度與反對聲音更受打壓。

土耳其
土耳其將再次舉行修憲公投，圖為反對派高舉反對標語。（圖/美聯社）

土耳其
穿著各民族服裝支持總統艾爾多安的民眾。（圖/美聯社）

第二次世界大戰後，包含德國、荷蘭在內的西歐國家，大量引入土耳其工人填補國內勞動力短缺，隨著時間的推移，多數的土國勞工在當地落地生根，據官方統計資料顯示，至少有550萬名土裔僑民旅居國外，甚至成為德國第二大族群。然而隨著恐怖攻擊興起，讓信仰伊斯蘭教的土耳其人在歐洲同樣倍受歧視，不少在歐洲當地出生長大的移民二三代，仍經常被視為外來者或恐怖份子的同路人，引發多次抗議。

2003年出任總理、2014年當選總統的艾爾多安，不斷透過各種修憲的方式，逐漸擴張自己的權力，甚至於去年7月在首都安卡拉（Ankara）爆發軍人政變，雖迅速被平定，但仍讓他得以發布戒嚴令，加強對社會、媒體和輿論的控管。即將舉行的修憲公投，一旦通過後，將賦予艾爾多安任意宣布戒嚴、任命部長與政府官員，以及解散國會的龐大權力，這讓反對派完全不能接受，並將杯葛到底。

(中時電子報)

荷蘭禁土部長入領事館 土總統痛斥納粹

更多精彩新聞請見國際頻道！
關鍵字：土耳其歐盟艾爾多安修憲公投增產報國
點閱43
我要評比
10/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。