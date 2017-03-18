快取寶傳周轉不靈 股東發布5點聲明

快取寶驚傳周轉不靈。(高錦如攝)

「快取寶」公司負責人孫岳澤驚傳周轉不靈，帳面票據積欠達百億元，且已經和妻子出境赴港，讓許多跟隨孫的股東相當緊張，今天上午近30位股東在嘉義市召開會議，發出5點聲明。

股東表示，5點聲明為，一、大家將和孫岳澤共體時艱；二、投資人軋進去的票先抽回來，沒軋進去的票先不要進去；三、對投資利得部分，大家願意放棄不拿；四、本金也可折減；五、投資人呼籲孫岳澤盡快出面處理，並說明償債計畫，別讓投資人面臨慘狀。

(中時)