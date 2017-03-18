情侶檔組販毒組織 竹市警起獲1、2級毒品

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47歲黃姓男子與32歲溫姓女友涉嫌吸收藍姓、鍾姓男子組成販毒集團，在竹苗地區販售1、2級毒品，新竹市刑大跟監蒐證多時，17日與第三分局、新竹憲兵隊兵分多路，逮捕黃嫌及藥腳共16人，起出海洛因、安非他命約200多公克、吸食器等。

警方指出，黃嫌等人為躲避查緝，成員間幾乎使用LINE等通訊軟體聯繫，且頻繁更換住所及交易地點，造成警方跟監不易，大量毒品流竄更形成治安隱憂，警方昨在掌握黃嫌等人行跡後，大陣仗逮捕16人，訊後依毒品罪嫌移送偵辦，並持續追蹤毒品來源。

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(中時)