JLPGA》4台將橫濱輪胎晉級率百分百 劉依貞、盧曉晴T18最佳

劉依貞次輪與盧曉晴升至並列第18。(資料照 TLPGA提供)

旅美6女將在美巡(LPGA)創建者盃僅晉級1人，旅日4女將在日巡(JLPGA)剛好相反，全部都闖進最後1輪決賽，晉級率百分百。劉依貞與盧曉晴18日在橫濱輪胎高球賽次輪同樣揮出70桿(-2)，兩人同以總桿142桿(-2)暫居並列第18。

另兩位女將姚宣榆與蔡佩穎18日雙雙揮出73桿(+1)，姚145桿並列第39，蔡146桿並列第47。

劉依貞去年底通過資格賽，連續兩年獲得日巡種子球員參賽權，本季參賽3場2場晉級，其中在開幕戰大金蘭花高球賽獲得並列第27；由於橫濱輪胎高球賽前兩輪並列第10成績僅-4，19日末輪與盧曉晴都有希望爭奪前10。

(中時電子報)