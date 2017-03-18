今年2月 鄭明典：138年以來第2高溫

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氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書上表示，今年2月是138年以來第2高溫的2月。

全球暖化趨勢明顯，氣象局科技中心主任鄭明典今天也在臉書上說，去年是超強聖嬰後一年，預期今年不會像去年那麼高溫。

鄭明典表示，看起來是正確的推論，但今年二月是有現代分析(138年)以來第2高溫的2月，僅次於去年的2月。

鄭明典說，這表示全球暖化趨勢明確，但是這個時候看到美國白宮大砍氣候相關的經費，令人有點擔心。1060318

(中央社)