北市2月房市交易量 較1月下跌近2成

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台北市地政局公布新的房市資料，據統計，北市2月房市交易案量1382，比1月減少19.42％，但比去年同期增37.79％，另根據住宅指數來看，現階段大樓價格表現優於公寓。

北市地政局公布最新一期房市實價登陸量價動態及住宅價格指數，除了統計交易案量，2月不動產經紀業執業中家數1004家，較1月997家增加7家，增幅0.70%，不過較去年同期1030家減少26家，減幅2.52%。

北市地政局表示，根據資料顯示，台北市不動產經紀業執業中數量已有減緩下降趨勢；而在北市住宅價格指數部分，去年11月指數109.34，比10月下跌0.55%，其中公寓住宅價格指數99.9，公寓表現持續疲弱，月線持續下跌，季線及半年線已分別連續15個月及13個月走低；不過大樓月線連2個月上升，季線微跌0.13%，半年線持續微揚，整體價格表現優於公寓。1060318

(中央社)