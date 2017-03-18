脊柱側彎童跨步走 背後滿載爸媽辛酸

身體明顯歪曲的寶寶「袋子」，一出生就確診「先天性脊柱側彎」，天天穿著硬梆梆的石膏衣，就在將滿2歲前夕，竟自己走路了，看似與一般孩子無異的舉動，背後卻滿載爸媽辛酸。

「這孩子有很嚴重畸形，如果你們希望他不存在，我們可以把他取消掉。」袋子（化名）剛出生時，醫師這一番話令袋子媽媽至今難忘。

袋子剛出生時身體歪曲、手腳畸形、哭聲也異常，出生4小時緊急送往台北榮總，一住院就是2週，袋子媽媽一邊忙著坐月子，一下又得趕往醫院陪袋子做超音波、X光等各種檢查，但他們不放棄，從袋子3個月起就讓他穿上石膏做矯正，2年來總共穿了8件，只有換石膏的短短空檔能洗澡，夏天即便熱到全身都是汗，也無法脫下。

除了脊柱側彎，袋子還有嚴重的馬蹄足問題，才2個月大就得穿上厚重石膏矯正，之後改穿矯正鞋與彈力帶矯正，持續按摩與復健，期間更經歷許多大大小小手術，矯正右腳多指與左手併指。

就在他將滿2歲的前夕，袋子突然放手自己走路，這看似和一般孩子無異的小小舉動，卻帶給袋子爸媽極大震撼，想起從他出生的歪曲、畸形，到現在竟能自己走路，背後滿滿都是爸媽與醫療團隊的付出和辛酸。

台北榮總新竹分院骨科部主治醫師黃博彥表示，「脊柱側彎」有2種類型，一種是10歲以下就發病的「幼兒型」，以男性居多；另一種是「青少年型」發生率約為2到5%，以女性患者為主。

即便是幼兒型的先天性脊柱側彎，也不見得一生出來就能發現，黃博彥說，脊柱側彎在腹中時很難被發現，容易合併有生長遲緩問題，超過9成患者都是等到孩子2、3歲，才驚覺孩子走起路來怎麼歪歪，其餘少數較嚴重的，才可能一出生就發現脊椎明顯歪曲。

黃博彥指出，脊柱側彎有4種可能性，目前還未發現和家族遺傳有關，多半是先天性脊椎發育異常，正因脊椎歪掉，導致兩邊胸腔容積不同，影響肋骨、臟器發育，像是兩邊肋骨數量不同，也可能使得臟器變形。

此外，青少年型則多是不明原因，脊椎突然間就開始歪；另像是罹患腦性麻痺的患者，因肌肉張力不正常，也是脊柱側彎主因；其餘少數像「袋子」一樣的，則是合併有染色體異常，或有合併其他疾病引起。

為了幫助更多脊柱側彎寶寶，病友家屬在多名醫師支持下，今天宣布成立台灣脊柱側彎關懷協會，共同爭取病友權益，讓更多病友獲得就醫、居家照護等資源的協助。1060318

(中央社)