《時來運轉》曼城vs.利物浦 拚搶英超前3
英超本周末上演紅藍大戰，由「紅軍」利物浦客場迎戰「藍月亮」曼城。此役為攸關下季歐冠直接門票的英超前3卡位戰，曼城雖有主場優勢，但在歐冠16強甫遭淘汰，且對戰利物浦已吞下4連敗，捍衛老三面臨苦戰。
利物浦上季曾以4比1攻陷曼城的阿提哈德球場，儘管本季教頭已換成西班牙戰術大師瓜狄歐拉，但在西洋除夕夜大戰，也是德籍柯洛普領軍的紅軍於安菲爾德主場1比0獲勝，贏得兩軍對戰的4連勝。
利物浦目前雖以1分之差暫居英超第4，但他們對決排名前7的成績為聯賽最佳，10戰不敗並拿下6勝。相較之下，曼城本季遭遇排名前7的球隊，甚至還沒有「門清」無失球紀錄。
曼城暫居英超第3，且與老二熱刺同積56分。不過他們在歐冠16強首回合5比3獲勝的優勢下，本周客場竟以1比3輸給法甲的摩納哥，因客場進球規則遭到淘汰。
不論是士氣或體能，周末遭遇紅軍都對曼城不利。況且在德甲就有對戰經驗的柯洛普，是少數對瓜帥能占得上風的教頭（9戰5勝）。摩納哥本周箝制住曼城的打法，也是柯洛普的絕佳參考。
阿根廷前鋒阿圭羅是曼城的進球王，但他本季對目前英超排名前7的球隊，竟然沒貢獻過任何進球。相較之下，利物浦的巴西中場庫提紐近5次遭遇曼城攻入4球，塞內加爾邊鋒馬內（Sadio Mane）近3次對戰有3進球1助攻，都是危險人物。
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台灣運彩此役盤口仍看好主隊曼城，但就對戰紀錄、近況、體能各方面來看，利物浦其實具有優勢，不讓分盤的客勝（賠率3.30）或和局（3.25）均可參考。
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(中時電子報)
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