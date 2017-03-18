賈靜雯生二寶 前夫曝光梧桐妹感人祝福

賈靜雯與女兒梧桐妹、咘咘甜蜜合照。(取自賈靜雯臉書)

孫志浩公開梧桐妹的感人生日祝福。(取自孫志浩微博)

賈靜雯今(18日)再為老公修杰楷生下2寶女兒「BoBo」，巧合的是，前夫孫志浩也在微博曝光與賈靜雯所生女兒梧桐妹給他的生日祝福，感動表示會和小媽林若亞一直疼愛這個寶貝女兒。

賈靜雯與孫志浩離婚後，各自找到幸福，女兒梧桐妹也和父母另一半關係融洽，今日孫志浩就在微博曝光梧桐妹給他的生日祝福，信中梧桐妹用英文對小媽林若亞讚不絕口：「爹地生日快樂，你人生中遇見一個完美女孩，你要好好珍惜她，因為她真的很棒！」

最後梧桐妹更表示，爸爸孫志浩是她人生中最美好的事物，希望永遠愛著她與林若亞，讓孫志浩感動表示：「爸鼻現在才看到妳寫給我的生日卡片，超級感動的！ 謝謝妳這麼sweet的祝福！Nono阿姨和我會一直疼妳愛妳的！！」

(中時電子報)