兩段式票價比單趟便宜 A7百名住戶要降價

召集人簡僑亨斥機場捷運兩段式票價比一段式便宜，「全世界絕無僅有」。（蔡依珍攝）

A7合宜住宅逾百名住戶不滿兩段式票價比單趟便宜，抗議要求降價。（蔡依珍攝）

A7合宜住宅逾百名住戶不滿兩段式票價比單趟便宜，抗議要求降價。（蔡依珍攝）

A7合宜住宅逾百名住戶不滿兩段式票價比單趟便宜，走路到捷運站抗議要求降價。（蔡依珍攝）

A7合宜住宅逾百名住戶，不滿機場捷運兩段式票價比一段式便宜，今下午聚集在機場捷運A7體育大學站前抗議，等同要乘客分段搭乘，直斥是「全世界絕無僅有」，雖然緊鄰捷運站，住戶寧可省1趟18元搭接駁車轉北捷，要求重新召開票價審議委員會，直接要求降價，不要「通勤135團體優惠專案」的假降價。

召集人簡僑亨以「幫鄭老師上數學課」，諷刺從A1站到A7體育大學站單趟要80元，但從A1台北火車站到A5泰山站、A5站到A7站都是35元，只要下車出站分段搭乘，加起來只要70元，怒斥：「分段比單程便宜，傳出去會貽笑國際！」

簡僑亨說，A7體育大學站就在合宜宅外，但因票價不符民情，住戶寧可以時間換金錢，花30元搭社區接駁車到迴龍捷運站，再花32元搭捷運到北車，一趟省18元、一天就36元，1個禮拜就省下180元，至少2個便當錢，並直指事前就預設最高票價160元，懷疑收他們前段票價補後段票。

簡僑亨說「通勤135團體優惠專案」主打使用100天可享5折優惠，但「誰會跟你天天搭捷運？」強調合宜宅不是豪宅，是勞工、受薪階級、甚至是弱勢戶，不該被當「凱子」，要求直達車和普通車應該分開計價，提供合理價格給通勤族使用。

(中時)