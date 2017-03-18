南投縣青年返鄉服務協會，結合善心團體發放民生物資濟弱勢

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熱心的志工，為辛苦的婦女們經絡按摩紓壓。（廖志晃攝）

南投縣青年返鄉服務協會結合善心團體，發送民生物資。（廖志晃攝）

青年志工上場，歌舞表演娛嘉賓。（廖志晃攝）

南投縣青年返鄉服務協會，18日結合政府部門及民間公益團體，發送民生物資給縣內120戶弱勢家庭，志工不分老少，歌舞獻藝、按摩紓壓，還有薩克斯風演奏，現場洋溢溫馨氣氛。

南投縣青年返鄉服務協會發言人洪志杰表示，此次結合教育部青年發展署南投縣青年志工中心，主辦「南投青年志工誓師，暨在地社區服務行動」發放愛心物資；包括另結合三塊厝愛鄉協會、北安功德會、南投縣救國團、南投縣新住民愛心關懷協會、鳳梨園樂活樂團都來共襄盛舉。

另有100多青年志工參與服務，協助搬運物資，還有志工表演熱舞、薩克斯風樂團演奏及經絡按摩服務，現場氣氛熱絡，充滿青春活力，讓弱勢家庭度過愉快歡樂的時光。

洪志杰表示，9年來，協會基於回饋鄉里、幫助弱勢家庭的理念，開始辦理實物銀行物資轉贈計畫，募集生活物資轉贈弱勢家庭，間接減少開銷及生活壓力，提升弱勢家庭的生活品質。

此次號召青年志工參與，更展現未來的希望與無限可能，也希望藉此彰顯青年的使命，激發青年的熱情、肯定自我、關懷弱勢，散播愛的種子與回饋社會，並進而帶動同儕發揮正向影響力。

(中時)