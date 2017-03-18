廣東健康指標 人均預期壽命77.8歲

我要評比

中國大陸廣東當局近日提出省內居民的健康指標，期望到了2020年，居民的平均預期壽命達到77.8歲。

廣州日報今天報導，到2018年，廣東將建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，實現人人享有基本醫療衛生服務。

報導表示，近日印發的「廣東省衛生與健康 『十三五』規劃」並提出，到2020年，省內人均預期壽命達到77.8歲。

據報導，2015年廣東人均預期壽命達到77.1歲，比2010年提高1歲，比全大陸平均水準高0.8歲。1060318

(中央社)