重視南非 海外知名大學舉辦國際教育展

南非全球教育機構舉辦第9屆國際教育展，共有來自英國、澳洲、美國與加拿大等4國、41所大學參與。全國7場說明會吸引數千名學子與海外校方代表舉行一對一面談。

全球教育機構（Global Education）成立於2006年，是一個獨立教育機構，與全球超過150所大學連結，定期舉辦國際教育展說明招生內容，協助許多學生前往海外理想的大學求學或繼續深造。學生們也可藉此機會慎重審視過去學習內容以及未來學習方向。

當學生獲選進入海外大學時，機構進一步協助他們辦理相關文件與手續，尋找住宿以及辦理學生簽證。

與此同時，機構人員還須定時參加這些大學所舉辦的培訓班，才可隨時掌握該國有關留學生的最新相關法規，以及各大學最新授課內容或新增科系等。

滿面笑容的機構創辦人馬納西斯（Liza Manoussis）告訴中央社記者說：「協助這些學生更進一步明瞭未來求學道路上的方向，是我很樂意做的事情。參加這些大學所舉辦的全球培訓班時，有幸認識來自台灣的教育機構。無論南非還是台灣，我們都有志一同為推廣年輕人海外教育而努力，感到很欣慰。」

她同時表示， 「如果南非當地的台灣青年子弟計畫出國念書，請聯繫我，我非常高興為他們服務。」南非與台灣兩地的機構人員互動密切。

她除了盛讚台灣人情濃外，對於所結交的許多台灣朋友的友善親切更讚不絕口。

現場學生有的是結伴而來，有的是在老師陪同下由校車載來，更多的是由家長陪同前來一起聆聽。雖然膚色不同，但父母重視子女教育的態度是一致的。當然也不乏一些社會人士計畫出國深造或短期進修，到會場做進一步的瞭解。

主辦單位為配合家長日常下班時間，溫馨安排會場自下午2時開始至晚間7時為止，家長十分感謝。

今年高二、出生南非的華人子弟黎智生接受記者訪問時表示，雖然已經申請開普敦大學，但仍然嚮往出國念書。

他說：「南非有非常好的大學，可是我仍然希望更深入瞭解海外大學的不同文化和要求。出國留學可以打破自身的侷限，認識多元文化，對身邊其他國家展開一場場的探險。」

全部座談會於17日結束。除約堡2場外，主辦單位還選擇普勒托利亞（Pretoria）、德班（Durban）與開普敦等大城市舉辦5場座談會，期待與更多學生相遇，為他們開啟不一樣人生。

主辦單位將於鄰國辛巴威舉辦2場座談會，提供公平求學機會給更多的非洲青年。1060318

(中央社)