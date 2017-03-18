薩德風波 經濟學人：陸煽動反韓卻不安

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英國「經濟學人」雜誌刊文指出，北京煽動中國大陸民間反韓，認為可迫使5月選出的南韓新總統重新考慮薩德部署問題，但反韓示威拿出毛澤東像，卻可能讓中共警覺民眾在宣洩其他不滿。

最新一期經濟學人發表文章說，南韓樂天集團2月同意換地供終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）部署後，在北京的樂天瑪特變得門可羅雀。中國大陸政府鼓動民間把怒氣發在樂天和幾乎所有南韓事物上。

這篇文章說，日本2012年宣布釣魚台國有化後，中國大陸官方也鼓勵民眾走上街頭抗議，因此民族主義是令人熟悉的中國大陸外交武器之一。

但中國大陸高層也擔心中共未涉入的人民運動，深恐民眾太過激情而失控。2016年7月不利北京主張的南海仲裁結果出爐後，中國大陸僅爆發少數小型示威，人民日報還指這是「愛國主義的嶄新層次」。

至於薩德風波，經濟學人指出，擔心薩德「刺探」軍情的北京當局認為，中國大陸更激烈的民間回應可能促使5月選出的南韓新總統重新考慮薩德部署問題。

不過，經濟學人認為，中國大陸官方煽動民間反韓之際仍感到焦慮，例如北京望京區的樂天瑪特超市外部署的警力比店內顧客還多，有些員警還在車內打瞌睡。

此外，吉林省5日爆發的一場反韓示威中，有民眾拿出中共前領導人毛澤東畫像。文章提到，部分中國大陸民眾認為毛時代對社會底層來說更美好，因此毛的畫像有時會被用來諷刺目前的中共領導班子。

這篇文章最後寫道，中共總書記習近平雖擔心薩德，但中國大陸內部的紛擾卻更令他不安。1060318

(中央社)