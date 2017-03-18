WBC》日本隊明熱身賽 小熊推萊奇先發

日本隊在準決賽前將進行2場熱身賽，分別交手小熊、道奇。（美聯社資料照）

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日本隊在本屆經典賽以6連勝之姿晉級4強，是目前唯一「全勝」的隊伍，全隊已在台灣時間17日抵達美國亞歷桑納，今天（18日）進行首次練球，明天將與去年世界大賽冠軍芝加哥小熊隊進行熱身賽，19日交手洛杉磯道奇，備戰準決賽。

今年日本誓言重返「世界一」，在東京巨蛋打下6連勝拿到4強門票後前進美國，全隊抵達亞歷桑納後，今天在於道奇隊春訓基地展開練習，效力於道奇的日籍投手前田健太雖然未參與這次經典賽，今天也前來打招呼，和日本隊總教練小久保裕紀握手寒暄，也鼓勵全隊。

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日本隊將在明天凌晨4點與小熊隊進行熱身賽，根據小熊官網先發預告，此戰將排出萊奇（John Lackey）掛帥，接著日本隊將在20日碰上道奇隊，之後前往洛杉磯，22日上午9點於道奇球場進行4強戰，對手為美國與多明尼加的勝隊。

(中時電子報)

小熊明推出萊奇掛帥對戰日本隊。（美聯社資料照）