「吃糞治病」，微菌研究來解密

國內微菌研究專家，18日在台中榮總成立台灣微菌聯盟。(馮惠宜攝)

台灣微菌聯盟由台中榮總腸科肝膽科醫師吳俊穎（右）與高雄市立大同醫師副院長吳登強（左）等人共同發起。（馮惠宜攝）

原來吃糞治病是真的？台中榮總胃腸肝膽科醫師吳俊穎早在一年半前完成動物實驗，發現腸道微菌移植可以治療糖尿病，唯申請人體試驗，卻礙於國內法令保守卡在衛福部，原本是全球首例卻被美國、荷蘭研究團隊搶得先機；為迎頭趕上國際微菌研究熱潮，國內微菌研究專家18日共同成立台灣微菌聯盟，期盼透過建立人才、技術以及資訊平台與國際接軌。

吳俊穎指出，微菌研究已是未來十年、廿年醫療產業最具潛力的領域，一般預估其產值將是目前全球藥業100倍以上；他也解釋腸胃道微菌對消化代謝、免疫疾病等扮演重要角色，目前臨床研究已證實肥胖、過敏、癌症、憂鬱、巴金森氏病、自閉症等疾病都與微菌有關，未來可望透過微菌重建（即糞菌移植）來治療。

吳俊穎強調，台灣微菌研究臨床醫學經驗豐富，尤其挾完整又準確的病例資訊，加上資訊產業發達，如能透過平台整合加速推動微菌研究，仍大有可為。

他也以自己微菌研究成果為例，小鼠實驗已證實純化糞菌可以讓小鼠在大吃大喝不運動下不發胖，去年八月向衛福部申請人體試驗，當時是全球第一例以腸道移植治療糖尿病的人體試驗，可惜迄今未獲核可，如今美國、荷蘭後來居上，已進入人體實驗。

吳俊穎指出，目前已證實人類身上的基因只有1％是自己的，另外95％屬於微菌；微菌研究已是醫界主流趨勢，未來肥胖、代謝症候群、免疫過敏疾病、精神疾病、以及癌症都可能透過微菌重建來治療，台灣微菌聯盟盼透過臨床醫學、基礎研究及產業應用人才、資訊匯流建立領先地位。

(中時)