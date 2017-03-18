雞價跌，高市農業局協助促銷

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高市農業局與高雄市養雞協會合作，18日在路竹體育園區舉辦「國產雞肉雞蛋呷免驚享安心」活動，提供雞肉蛋料理免費試吃。（高市農業局提供）

因禽流感疫情發燒，影響國人購買雞肉、雞蛋意願，高市農業局與高雄市養雞協會合作，18日在路竹體育園區舉辦「國產雞肉雞蛋呷免驚享安心」活動，提供雞肉蛋料理免費試吃，呼籲民眾安心購買，支持在地雞農。

這場「國產雞肉雞蛋呷免驚享安心」活動，今日在路竹體育園區舉行，農業局長蔡復進、路竹區長王耀弘、高雄市養雞協會理事長余明財、市議員翁瑞珠、高閔琳等人共同出席，邀民眾一起享用高雄優質雞肉及雞蛋料理。

高市養雞協會請來總舖師，準備炸雞腿、炸雞翅、白蘿蔔養生雞湯、剝皮辣椒雞湯以及茶葉蛋等6道料理，供民眾免費品嚐，現場大排長龍，還有人特地從楠梓、大寮區前來支持。

此外，主辦單位推出生鮮土雞及雞蛋促銷特賣，上午8點開始就有人詢問，限量1000隻促銷土雞，不到1小時銷售一空，養雞協會決定加碼，然而總共3000隻土雞，在中午之前也全部售罄。

高市農業局呼籲，購買畜禽肉品時，可認明農委會「防檢局屠宰衛生合格」標誌，確保來自於家畜禽屠宰場，且經農委會防檢局派駐的屠檢獸醫師檢查合格的畜禽肉品，民眾即可安心選購食用。

(中時)