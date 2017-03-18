假徵才真騙存褶 車手證物丟樹叢

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警方逮捕詐騙求職民眾存褶的騙徒。（陳鴻偉翻攝）

騙徒將存褶用報紙包住，再丟入樹叢中。（陳鴻偉翻攝）

出面取件的歹徒看到警察，驚訝地說不出話來。（陳鴻偉翻攝）

台中某詐騙集團透過網路發送徵才廣告，以月領30K至180K為由吸引民眾，但電話面談時，卻要民眾寄出自己的金融存褶、印章，以此騙取民眾的帳戶，做為詐騙集團轉帳使用，2個月來至少有30位名眾上當。

北市刑大科技犯罪偵查隊日前獲報，即與台中市刑大合作，調閱監視器追查出面的歹徒，循線定林姓男子，警方查出，歹徒與被害人約定地點時，都會選在河濱公園附近，並要求對方用報紙包住存褶，拿到後先丟入附近樹叢，左右觀望無事後，再假扮運動民眾取走。

警方經連日追查，以大數據分析165的報案資料，鎖定林等4嫌身份，昨天兵分多路一舉逮捕眾人，查扣5具行動電話、金融帳戶、金融卡等證物，警訊後依詐欺罪送辦，另持續追查其他共犯。

(中時)