中信兄弟台中開幕戰，市民享免費看球

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中信兄弟台中主場開幕戰，市府和中信兄弟招待市民免費進場看球。（圖／台中市府提供）

26日開幕戰當天，凡是台中市民，憑身分證、駕照或戶籍謄本等證件，即可免費進入外野觀看球賽，限量1000名，額滿為止。（圖／台中市府提供）

球迷看過來！中職2017新賽季登場，26日中信兄弟將回到台中洲際棒球場進行主場開幕戰；為號召市民進入球場看球，市府與中信兄弟球隊合作，開幕戰當天，市民憑身分證、駕照或戶籍謄本等證件，就能免費進入外野觀看球賽，限量1000名，額滿為止。

中信兄弟去年球季開始以台中為主場，在洲際棒球場的主場賽事過半，展現經營台中主場的強烈企圖心。

為推廣棒球運動，市府與中信兄弟密切合作，邀請中信兄弟球星林威助等人代言，也與中信兄弟合作閱讀全壘打、路跑等活動，市府也常在市府廣場轉播棒球賽事，號召球迷一起進場為支持球隊集氣吶喊。

中信兄弟表示，2017年度口號「Brothers we trust」，以「FAMILY WE TRUST，象一家人」，球場將有全新佈置，讓球迷有「家」的感覺。

市府以實際行動力挺棒球，邀請廣大台中球迷在主場首戰進場為球隊加油，中信兄弟與市府合作，26日中信兄弟於台中洲際棒球場進行的主場開幕戰，台中地區民眾當天憑身份證

、駕照或戶籍謄本等證件，至洲際棒球場外野，即可免費進場觀賞球賽，限量1000名，一起來支持棒球運動，為中信兄弟加油。

市府指出，中華職棒聯盟日前公布職棒28年(2017年)完整賽程，14日至21日進行官辦熱身賽；開幕戰於25日由富邦悍將與中信兄弟交手，地點在新莊棒球場；中信兄弟主場開幕戰則是26日於洲際棒球場登場，迎戰統一獅。

(中時)