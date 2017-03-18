重回廣島球場開球 黑田博樹：不是比賽感覺很輕鬆

日職名將黑田博樹今重回廣島球場進行開球儀式。(美聯社資料照)

在美日職通算拿下203勝的日職老將黑田博樹，去年球季結束後，正式高掛球衣在廣島隊引退，今重返球場進行開球儀式，也在自己最後一戰登板（10月14日）的投手板上面簽下名字留下紀念。

2014年時黑田博樹拒絕大聯盟高薪，決定回到自己職業生涯起點的廣島隊，在生涯的最後兩個球季，順利帶領廣島拿下睽違25年的央聯冠軍，在廣島球迷心中留下深刻印象，球團也讓他的15號在球隊中永久退休。

今在熱身賽回到廣島球場，黑田博樹說，很久沒見了，因為不是比賽的關係，是抱著輕鬆的心情踏上球場。

黑田博樹簽名的投手板，也將設立在廣島的本通商店街，球團說：「希望在人來人往的商店街上，表達黑田的光榮事蹟，也感謝他貢獻的一切。」

(中時電子報)