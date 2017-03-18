黃檗宗墨寶「龜毛拂子舞春風」 中台世界博物館展出

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400年前明末禪師黃檗宗墨寶「龜毛拂子舞春風」在中台世界博物館展出。（楊樹煌攝）

中台世界博物館「宗風法雨─黃檗宗特展」除古墨寶並有日本煎茶道系列表演與講座。（楊樹煌攝）

雄偉壯觀的中台禪寺及以佛教藝術聞名的中台世界博物館，已成全國熱愛佛教文物民眾競相湧至參觀、留影勝地。（楊樹煌攝）

中台世界博物館以佛教藝術聞名，今〈18日〉起舉辦「宗風法雨─黃檗宗特展」，展示27件明代日本黃檗宗開宗諸祖的墨跡，透過導覽、講座及煎茶道系列表演，讓大家領略古道禪機，讓生活充滿禪意，機會難得，錯過可惜。

中台世界博物館是佛教藝術殿堂，目前正舉辦「黃檗宗特展」，展出日本黃檗宗開山禪師隱元龍琦、其師費隱通容、法徒木庵性瑤、雪峰即非等8位禪師的書畫，十分珍貴。

其中尤以明末清初的黃檗宗禪師留下「龜毛拂子舞春風」墨寶，400年前的書法真跡，連「龜毛」也躍然紙上，更是讓人會心一笑，在展出中頗為引人注目；不少人以為是台語「挑剔」的意思，但細讀相關說明，別有禪意。

中台世界博館館長釋見諶法師表示，龜毛是指本來就沒有的東西，根本不可能做成拂子，而「龜毛拂子舞春風」意指空性，用白話說，就是「沒有的事，不必亂舞」。

「黃檗宗」是日本佛教的1個宗派，日本佛教源自大陸，西元1654年福建黃檗山萬福禪寺臨濟宗僧人隱元隆琦禪師，應日本長崎興福寺4次請求，東渡弘法，1661年於京都創建黃檗山萬福禪寺，闡揚臨濟宗風，促成其後日本「黃檗宗」的成立。

中台博物館表示，為期1個月的「黃檗家風」特展，不但展示27件明代日本黃檗宗開宗諸祖墨跡，茶道煎茶道表演，更傳達「禪茶一味」的意境；中台禪寺釋見允法師表示，該項活動展期至4月9日，歡迎各界前往參觀。

(中時)