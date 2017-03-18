汐止社區地下室轎車起火 駕駛命危

新北市消防局今天下午2時15分接獲通報，汐止區大同路二段一處社區地下室2樓發生火警，一輛轎車不明原因突然起火燃燒，車內48歲駕駛黃男失去生命徵象。

警消獲報後，立刻調派人車前往灌救，並出動排煙車抽出濃煙，火勢雖很快撲滅，轎車後車廂有焦黑痕跡，車內48歲駕駛黃男失去呼吸、心跳，警消立刻將黃男送往汐止國泰醫院搶救，汐止警分局偵查隊及鑑識人員隨後也到場採集跡證，以釐清案情。1060318

(中央社)