提勒森傳太累缺席南韓晚宴 美國否認

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據報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）訪問南韓期間，因為「勞累」而決定不與南韓官員共進晚餐，美國今天否認。

根據法新社，提勒森昨天訪問首爾，警告若擁有核武的北韓升高威脅，軍事行動是美國考慮中的選項。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，提勒森「縮短在首爾的外交蹉商和公開活動」，還說與南韓外長尹炳世和代理總統黃教安的會談短暫，不比亞洲行上一站與日本官員的會談。

報導說：「首爾官員表示，美方決定不一起用餐，理由是國務卿『勞累』。」

然而1位美國駐首爾大使館官員今天駁斥，稱這種說法「不實」，表示「原本就沒有晚宴計畫」。

這名官員告訴法新社「他有場私人晚宴，原本就沒有官方晚宴計畫」，還說提勒森與黃教安和尹炳世已舉行過「實質」會談。（譯者：中央社盧映孜）1060318

(中央社)