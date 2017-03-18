救台盟凱道集會 盼擱置同婚法案
同性婚姻立法風波不斷，搶救台灣希望聯盟（救台盟）今天在凱道集會，希望政府先解決經濟問題，暫時擱置爭議的同婚法案。
救台盟指出，同婚立法伴隨而來的是家庭倫理、價值觀、性平教育的爭議，如今台灣面臨萬物齊漲、青年就業困難、產業升級無期、兩岸陷入困境，沒有本錢繼續內耗、撕裂社會。
今天凱道活動，有上百位學生上演「扯鈴傳愛」，主辦單位還設計象徵性的「法船」，要把情慾解放的性平教材一起燒掉，祈求國泰民安。
有趣的是，救台盟強調，他們反的是「同運團體」而非同性戀者，日前在臉書上指出，挺同網路名人「四叉貓」若到現場，希望群眾展現包容，視作化解對立的時機，也歡迎所有同性戀朋友都參與活動。
四叉貓（劉宇）今天果然到現場，還照例在臉書上直播現場狀況，他幽默地說，主辦單位發文宣邀請他去，他當然會準時到場。1060318
(中央社)
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