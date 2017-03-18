年改會：退休金自選投資 仍待討論
總統府年金改革委員會表示，於17日下午於行政院召開會議，會中雖討論公教人員退撫基金由利害關係人選擇投資組合議題，但決定待基金管理組織定位確立之後再檢討。
總統府年金改革委員會新聞稿表示，總統府年金改革委員會於3月17日下午於行政院召開「年金制度基金管理與組織第2次研議會議」，由副召集人兼執行長林萬億主持，邀請鑽研年金基金管理的學者、專家，以及相關部會代表與會。
關於是否如同私校退撫基金，或某些國家的基金投資得由利害關係人選擇投資組合，與會者大都表示贊同，且建議由勞退基金開始試行。但因涉及修正勞工退休金條例，需待修法之後實施。
而公教人員退撫基金以後是否也可設計投資組合供利害關係人自行選擇、投資標的的放寬、資產配置的重新規劃等，會議決定連同基金管理組織定位確立之後，重新檢討，以提升投資報酬率。
這次會議延續前次會議，討論基金管理組織的定位、型態，包括是否採行政法人、財團法人，或其他型態的組織設計，及如何切割監督與管理單位；討論有關另立基金提議的可行性，及其成就要件、操作設計及配套措施。
此外，也討論如何提升基金投資管理績效，例如建立自選平台的成就要件與配套、放寬基金自選組合，包括投資標的、資產配置等的條件；以及其它有助提高基金管理績效的建議。
會議多數認為，行政法人或許是各相關部會比較能被接受的基金管理組織設計。基金管理與組織定位將會是下一階段年金改革的重點工作。
會議中提議要求年金改革委員會思考將年金改革後的基金分別立帳，以確認權利與義務關係對等，讓年輕世代公教勞人員不致產生相對剝奪感。但基金如何分立，與會代表仍未有一致看法。會議決定留待基金管理組織改良、政府撥補額度確定之後，再作考慮。
副召集人林萬億表示，現階段年金改革不宜立即大幅度調整公教人員保險與退休金制度的確定給付制與確定提撥制的制度設計，可連同勞工保險、勞工退休金制度於下階段一併檢討，同步朝向基金永續發展方向檢討改進。1060318
(中央社)
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