民進黨：兩岸監督條例已列優先法案

我要評比

民主進步黨發言人張志豪今天表示，攸關兩岸關係互動的「兩岸協議監督條例」草案，民進黨在立法院本會期已列入優先法案。

今天是太陽花學運3周年，學運訴求「先立法，再審查」的「兩岸協議監督條例」草案，立法院內政委員會召集委員、中國國民黨籍立法委員曾銘宗已排定22、23日審查。

張志豪今天表示，目前條例草案共有6個版本。其中，民進黨團版草案可適度代表政府立場，亦能呼應民眾要求兩岸互動公開透明的期許。

張志豪表示，民進黨期待各方意見能理性溝通和討論，讓兩岸協議監督條例草案成為一部符合公開透明、人民參與、國會監督原則，又能務實可行的法案。1060318

(中央社)