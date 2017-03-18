慶《太陽》一周年 宋宋CP隔77天同框惹暴動

宋仲基和宋慧喬因拍《太陽》傳出緋聞。（圖／達志影像）

宋慧喬今PO出劇組慶祝大合照，隔77天同框宋仲基，讓CP粉相當激動。（圖／取材自宋慧喬IG）

韓劇《太陽的後裔》去年掀起收視狂潮，讓男女主角宋仲基、宋慧喬的演藝事業再攀高峰，尤其「宋宋CP」甜蜜有愛的互動，更是令不少人希望他們假戲真做在一起，而兩人在去年底的頒獎典禮同台後，相隔77天，今（18日）終於又同框了，引來大批粉絲激動直呼「宋宋CP回來了！」

宋仲基和宋慧喬之前因拍《太陽的後裔》而傳緋聞，就算戲殺青，網上還多次出現他們將結婚的烏龍新聞，而兩人去年12月31日在「2016KBS演技大獎」不負眾望，奪下最佳情侶獎和最佳吻戲獎，甜蜜感爆表。

距離上次合體過了77天，宋慧喬今凌晨在IG發文寫下：「《太陽的後裔》一周年，感謝。」並附上除了和宋仲基之外，還有同劇演員晉九、金珉錫以及導演李應福、編劇金恩淑等工作人員的大合照，只見一大群人捧著蛋糕慶祝，場面看來和樂融融，就算劇播畢一年多，大家感情仍相當要好。

雖然合照中，宋仲基和宋慧喬之間還隔了2、3位工作人員，並非靠在一起的畫面，但見到兩人又同框，就足以令CP粉激動不已，使得底下留言湧入許多「宋宋CP❤」的支持聲。

(中時電子報)