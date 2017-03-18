吳婉芳富商老公猝逝 不老港姐失魂買蠟燭

吳婉芳2月經歷喪夫之痛，被媒體直擊失魂上街買蠟燭。（圖／取材自《on.cc東網》）

「不老港姐」吳婉芳以獲得香港小姐競選亞軍、最上鏡小姐及才華小姐三料得主，在演藝圈打開知名度，1993年與富商胡家驊步入禮堂後，她為愛淡出演藝圈，而吳婉芳婚後不時與丈夫公開出席活動曬恩愛，不料胡家驊卻在上月驟逝，而吳婉芳失去摯愛後，近日現身街頭，失魂買蠟燭。

吳婉芳2月經歷喪夫之痛，儘管傷心欲絕，她仍堅強與三個小孩處理胡家驊後事，吳婉芳失去摯愛後，近日被香港《蘋果日報》直擊，現身街頭購物，吳婉芳打扮樸素，和女兒到香氛店買蠟燭，購物後隨即返家，儘管吳婉芳戴口罩，仍可感受到她暴瘦憔悴、尚未平復悲痛。

吳婉芳與胡家驊結婚近24年，未料胡家驊2月竟在睡夢中逝世，吳婉芳面對老公猝逝，當時她透過聲明沉痛認胡家驊死訊「我夫胡家驊於前天（23日）在睡夢中安然辭世。在此時刻，請給予我們一點空間，感謝各界關心。」

(中時電子報)