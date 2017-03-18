和櫻井翔過夜 美女主播收死亡恐嚇

櫻井翔被爆和小川彩佳熱戀中。（圖／翻攝自日本雅虎）

日本人氣團體「嵐」35歲成員櫻井翔日前被爆愛上女主播，和小3歲朝日電視台美女主播小川彩佳交往，《週刊Post》更目擊他在11天內數度進出女友香閨過夜，更傳條件匹配又到適婚年紀的兩人隨時可能閃婚，引來激進粉絲對小川彩佳發出死亡恐嚇。

上月底《週刊POST》爆料櫻井翔密戀美女主播小川彩佳，女方生日前一晚，兩人約好到飯店豪華套房過夜慶祝，直到隔天早上都不見兩人離去身影，雖傑尼斯與朝日電視台回應他們只是「很熟的朋友」，但因兩人門當戶對，都畢業於一流大學，被看好有望走入婚姻，外界也揣測將升格為日本電視台主播的櫻井翔，已在為結婚退團鋪路。

《周刊實話》近日則報導，櫻井翔緋聞爆發後，使許多激進粉絲無法接受，有人還在推特留言，揚言要殺死小川彩佳，並已查出她住所與常出現的地方，警方也已掌握相關情報，要將放話者揪出，以保護小川彩佳安全。

(中時電子報)