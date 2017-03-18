巴黎奧利機場發生槍擊事

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法國巴黎奧利（Orly）機場發生槍擊事件，機場緊急疏散旅客。（圖取自推特／Jean-Philippe montel‏）

大批旅客在機場外等候。（圖取自推特／flo masnada‏）

（更新17：30）法國巴黎奧利（Orly）機場周六發生槍擊事件，嫌犯企圖搶奪警察武器，傳有乘客被挾持，機場緊急疏散。在軍警圍捕下，嫌犯遭擊斃。

外電報導，一名不明身分嫌犯在機場攻擊武裝安全人員，安全人員立即開火，因而傳出槍擊事件。

法新社報導，法國內政部發言人表示，該嫌犯已被安全人員擊斃。被擊斃前曾躲入機場商店，但仍被武裝安全人員包圍，槍擊中至少一名警察受傷。這起槍擊事發生於台北時間，18日下午3點30分左右。

(中時電子報)