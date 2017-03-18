護膚館暗藏春色 警扮尋歡客逮回鶯鶯燕燕

台南市警第五分局17日深夜直搗北區一家護膚館從事色情服務，當場查獲一票從事性交易的女子。(台南市警五分局提供)

台南市警第五分局17日深夜直搗北區一家護膚館從事色情服務，當場查獲14按摩女與22名男客，其中多人當時正在從事性交易，由於相關人等為數眾多，隨即通報支援警力到場，並動用所有警車與廂型車將人載回警局調查，一時間，鶯鶯燕燕擠爆警局。

警方表示，民眾檢舉位於北區林森路與東豐路口的花樣美容護膚館，對外聲稱指壓店，實際是從事半套店，由於稽查不易，昨晚由警員喬裝客人入內消費，等蒐證齊全，立即通報埋伏在外警力衝入店內進行查緝。

警方當場在店內3、4、5樓包廂查獲5男5女從事性交易，隨後清點在場人員計有22男14女，查扣當天營業金額2萬7千元、監視器14台及相關證物，隨後將梁姓負責人等人用警車與廂型車接力載回警局偵訊。訊後對從事性交易男客與女按摩師依違反社會秩序維護法裁罰，梁姓負責人與2名員工則依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時)