南投縣國中小教師康輔研習 培育校園領導人才
教育要有活力和創意，透過康樂輔導「寓教於樂」，效果加倍！南投縣國中、小學及幼兒園，近百名老師齊聚研習；承辦營隊的嘉和國小校長王勝吉表示，希望透過研習，將創意轉化成活化教學的能量，並為校園培育領導人才。
教育處長李孟珍表示，希望透過2天研習課程，引導教師將康輔融入教學、品格教育及多元化活動，並強化教師活動規畫設計能力，增進兒童活潑朝氣與學習興趣。
王勝吉表示，希望讓教師透過康樂活動，學習如何輔導學童，並將康樂活動深植校園、社區之中，提升教育能量，同時也能培育出校園、社區活動規畫與領導主持人才。
教育處指出，教師康輔研習從1993年開始不定期辦理，2001年開始每年舉，迄今已在各校培養許多優秀人才，不僅活化了教師的教學方式，也提高學生的學習興趣，並協助與支援各領域活動，種子教師們在校慶運動會、迎新會、兒童營隊、畢業典禮及縣運會等各種大小場合，都有很好的表現，受到各界的肯定。
今年康輔研習在南投市營盤國小舉行，課程內容包括歡迎會的執行與實務、動動腦益智遊戲、唱跳律動融入大會舞表演、定向越野活動（活化校園）、康輔在教學中的應用─破冰與解凍，慶典活動主持與執行、學校活動規畫與執行、簡易土風舞、團隊動力等，內容多元豐富，理論與實務並重。
(中時)
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