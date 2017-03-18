提勒森抵北京 北韓議題面臨中方怒火

美國國務卿提勒森今天抵達北京，展開可能很棘手的行程。對於華府要中國大陸約束擁有核武的北韓，並不斷要求在控制平壤當局上更盡力，北京感到憤怒。

路透社報導，中國大陸也預期會就本月美國在南韓部署飛彈防禦系統，表達強烈反對。

提勒森（Rex Tillerson）昨天在亞洲行第2站的南韓，發出美國總統川普政府至今對北韓最嚴厲的警告，表示若北韓採取行動威脅南韓和美國部隊，軍事反應是美國「檯面上的選項」。提勒森此行首站是日本。

而川普昨天在推特發文，表示北韓「行徑非常惡劣」，並指控身為北韓鄰國且是唯一重要盟邦的中國大陸，對於化解北韓武器計畫危機沒幫多少忙。

大陸國營小報「環球時報」今天表示，阻止北韓的核武野心符合中方利益，但要中方徹底切斷與北韓的關係則相當荒謬，因為此舉充滿危險。

環球時報在一篇社論說：「一旦北韓大亂，首先將為中國帶來災難。抱歉，美國與南韓無權這樣要求中國。」

環球時報另指出，華府未採納中國的建議，即美國和南韓應停止軍演，以換取北韓結束核試，這種缺乏彈性的程度「實在讓人失望」。

大陸官媒新華社也談及提勒森在首爾所提，將把軍事選項納入對付平壤的考慮中，批評這種說法了無新意，且相同的招數已被川普之前的小布希總統用過，最後失敗告終。

其他美中間棘手的議題還包括台灣。美方官員指出，川普政府正制定一項對台新的大型軍售案，可能包括先進火箭系統及反艦飛彈以抵禦中國大陸。這項軍售案勢將觸怒北京當局。（譯者：中央社陳亦偉）1060318

(中央社)