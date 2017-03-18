提勒森抵北京 北韓議題面臨中方怒火
美國國務卿提勒森今天抵達北京，展開可能很棘手的行程。對於華府要中國大陸約束擁有核武的北韓，並不斷要求在控制平壤當局上更盡力，北京感到憤怒。
路透社報導，中國大陸也預期會就本月美國在南韓部署飛彈防禦系統，表達強烈反對。
提勒森（Rex Tillerson）昨天在亞洲行第2站的南韓，發出美國總統川普政府至今對北韓最嚴厲的警告，表示若北韓採取行動威脅南韓和美國部隊，軍事反應是美國「檯面上的選項」。提勒森此行首站是日本。
而川普昨天在推特發文，表示北韓「行徑非常惡劣」，並指控身為北韓鄰國且是唯一重要盟邦的中國大陸，對於化解北韓武器計畫危機沒幫多少忙。
大陸國營小報「環球時報」今天表示，阻止北韓的核武野心符合中方利益，但要中方徹底切斷與北韓的關係則相當荒謬，因為此舉充滿危險。
環球時報在一篇社論說：「一旦北韓大亂，首先將為中國帶來災難。抱歉，美國與南韓無權這樣要求中國。」
環球時報另指出，華府未採納中國的建議，即美國和南韓應停止軍演，以換取北韓結束核試，這種缺乏彈性的程度「實在讓人失望」。
大陸官媒新華社也談及提勒森在首爾所提，將把軍事選項納入對付平壤的考慮中，批評這種說法了無新意，且相同的招數已被川普之前的小布希總統用過，最後失敗告終。
其他美中間棘手的議題還包括台灣。美方官員指出，川普政府正制定一項對台新的大型軍售案，可能包括先進火箭系統及反艦飛彈以抵禦中國大陸。這項軍售案勢將觸怒北京當局。（譯者：中央社陳亦偉）1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。